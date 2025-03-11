Атака на Москву була особливим сигналом для Путіна - РНБО

Російська влада заявляла про атаку майже 70 "ворожих безпілотників"

Атака дронів на Москву у ніч на 11 березня — додатковий сигнал для очільника Росії Володимира Путіна. Потужні вибухи в РФ пролунали напередодні переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко. За його словами, Київ атакує об'єкти не тільки в наближених областях, а й столицю Росії.

"Це додатковий сигнал Путіну, що він має бути зацікавлений у припиненні вогню з повітря, так само як Україна", — каже Коваленко.

Він зазначає, що Україна б'є не тільки по російським нафтопереробним заводам (НПЗ), а й по Москві. У ніч на 11 березня було атаковано аеропорт Домомдедова та область цілком.

"Звісно, росіяни збивають деякі дрони ППО. Вони нею так сильно обложили Москву, що більшість НПЗ залишають не прикритими", — пояснює голова ЦПД.

Коваленко акцентує, що масована атака дронів мала показати Путіну, що навіть Москва у небезпеці і Україна не зупиниться. Навіть, якщо Кремль не дуже сильно на ці атаки реагує, то суспільство вони непокоять, створюючи паніку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували дронами вночі Одесу. Пролунала низка вибухів. Внаслідок атаки виникло займання складських приміщень та резервуару з пальним.