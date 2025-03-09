"Ліверпуль" — ПСЖ: букмекери винесли французам вирок у Лізі чемпіонів

Фахівці впевнені, що паризький суперклуб вилетить із головного єврокубка

У вівторок, 11 березня, у другій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зустрінуться англійський та французький гранди. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — ПСЖ.

На думку букмекерів, англійський клуб є фаворитом на вихід до наступного етапу єврокубка. Про це повідомляє Favbet.

На вихід Червоних до чвертьфіналу аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,27. В той самий час успіх парижан менш ймовірний — коефіцієнт 3,70. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги "Ліверпуля" у другій грі у 42%, а ПСЖ — у 33%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — ПСЖ

Favbet: (перемога "Ліверпуля" 2,31 — нічия 3,85 — перемога ПСЖ 2,91)

William Hill: (2,25 — 3,80 — 2,87)

Bwin: (2,25 — 3,75 — 2,90)

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у Парижі (Франція), ПСЖ сенсаційно програв із рахунком 0:1. До слова парижани мали тотальну перевагу у грі, проте їх підвела реалізація.

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Ліверпуль"

Зазначимо, "Ліверпуль" виграв основний етап Ліги чемпіонів, здобувши 7 перемог у 8 матчах. А ось ПСЖ довелося ще трохи попітніти у стиковому раунді. Щоправда, "Брест" не зумів нав’язати паризькому суперклубу опір (0:3, 0:7 за підсумками двох матчів).

У лютому відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. За його підсумками переможець "дуелі" ПСЖ та "Ліверпуля" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари "Брюгге" — "Астон Вілла".