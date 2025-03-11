Саміт США й України в Саудівській Аравії: з чим сторони йдуть на переговори

У Білому домі вважають захід американських компаній в Україну вагомим кроком

У вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії (Джидда) мають відбутися переговори української та американської делегацій, на якій сторони викладуть своє бачення справедливого миру та повоєнного облаштування України. Київ представляють глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та полковник ЗСУ Павло Паліса. Вашингтон — держсекретар Марко Рубіо, посланець Дональда Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф і радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтц.

Як пояснює "Телеграфу" обізнане західне джерело, команда Трампа розглядає угоду про копалини як найбільшу гарантію безпеки, що вони можуть надати. Мовляв, факт того, що американські компанії "зайдуть" на українську територію — вже "вагомий крок".

Більше читайте у публікації: "Уникнути катастрофи. Чого чекати від переговорів США та України у Саудівській Аравії".

Військові гарантії безпеки для Києва в Білому домі хочуть перекласти на плечі Європи, яка "ближче, й має сама перейматися, щоб російські війська не пішли далі". Тож за умов тиску на Київ американські чиновники планують використати зустріч в Саудівській Аравії, щоб визначити, на які поступки готова піти Україна заради "мирної угоди", на якій наполягає Трамп.

Натомість Україна дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність переозброюватися, змушує юридично визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України — наприклад, наполягаючи на проведенні виборів — є неприйнятною.

За даними "Телеграфу", також на столі переговорів — необхідність звільнення полонених. Раніше Україна заявляла про готовність до обміну за формулою "всіх на всіх".

На перший погляд, переговорні групи підходять до саудівської зустрічі з різним списком вимог. Західні медіа підігрівають градус напруги, сиплючи прогнозами, що "тепер настає момент катарсису — або чергового раунду жорстокого покарання" для України.

Раніше "Телеграф" писав, що після після саміту США та України один з членів американської делегації поїде на зустріч з Путіним.