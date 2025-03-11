Суд обрав запобіжний захід екскомандиру ТрО Києва Юшку. В чому його підозрюють

Він має здати паспорти, не відлучатись з місця перебування та утриматись від спілкування зі свідками

Віктор Юшко — чинний військовослужбовець та колишній командир 207 батальйону територіальної оборони Києва, якого підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. 11 березня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — Юшко має сплатити заставу у розмірі 60 560 гривень.

Про це повідомляє "Суспільне". За даними слідства, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії Юшко був командиром батальйону ТрО. Тоді він нібито намагався використати можливості знайомства із головою правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, який тоді служив у тому ж батальйоні.

"Юшко підозрюється, що всупереч нормам, направив одного зі своїх підлеглих під час мобілізації, а саме Віталія Шабуніна у відрядження. В той час, як інші військові виконували свої обов’язки, Шабунін цього не робив. У Юшка виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним", — заявив прокурор Олег Зоря.

Прокурор клопотав про застосування до Юшка запобіжного заходу у вигляді застави. На його думку, військовий може ухилятися від слідства та досудового розслідування та чинити вплив на свідків.

Слідство встановило, що Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця у повному обсязі протягом 2022-2023 років. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 224 тисячі гривень. Прокурор просив заставу 224 тисячі гривень.

Захисники заявили, що підозра необґрунтована, а елементів злочину в діях Юшка немає. Вони просили запобіжний у вигляді особистого зобов'язання.

Як повідомляв "Телеграф", рік тому Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило дві справи за фактом ймовірної підробки документів та ухилення від військової служби головою "Центру протидії корупції" Віталієм Шабуніним. В мережі з'явились відповідні документи.