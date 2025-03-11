Виводив її в люди і показував у соцмережах: як виглядає єдина жінка зрадника Киви, яку він не приховував

Ліквідований зрадник Кива завжди приховував своє особисте життя

Ілля Кива — одіозний ексдепутат Верховної Ради, ліквідований українськими спецслужбами за зраду та російську пропаганду. Він завжди приховував своє особисте життя, проте відомо, що вперше став батьком у 16 років. У 2017 році в житті зрадника з’явилася єдина жінка, яку він перестав приховувати від громадськості.

"Телеграф" розповість, що відомо про стосунки Іллі Киви та Катерини Мазур, яка була публічною дівчиною депутата.

Ілля Кива і його не таємне кохання

У 2017 році депутат Кива познайомився з дівчиною на ім’я Катерина Мазур. Вони водили своїх дітей в одну секцію, якось сини затрималися довше, і щоб не було нудно чекати, їхні батьки пішли випити кави разом. Там познайомилися та поспілкувалися. При цьому, як розповідав депутат, саме Катя була ініціатором цього знайомства, а він не відмовлявся, бо дівчина йому сподобалася.

Виявилося, що Мазур навчалася у Національній академії внутрішніх справ та планувала побудувати кар’єру юриста.

"Мені потрібна була допомога в МВС. Тому що мені треба було вступати, у мене були питання, і на тлі цього почали спілкуватися. Це було в липні 2017 року. І так воно все закрутилося", — розповідала Катерина в інтерв’ю вже в ролі коханої Іллі Киви.

Через місяць після знайомства політик та його обраниця почали жити разом. Причому жили на орендованій квартирі Киви, а не в особистому помешканні Мазур. За словами дівчини, вона має велику квартиру, але там живуть її батьки із сином, то ж вона переїхала до депутата.

Відомо, що Катерина Мазур ніколи не була одружена, проте народила сина. Батько хлопчика допомагає їй фінансово, а крім того, дівчина за кордоном мала бізнес, пов’язаний з нерухомістю, який приносив їй стабільний дохід. Також Катя зізналася, що на момент знайомства з Кивою їй було 33 роки.

Сам же Ілля Кива не просто показував дівчину в соцмережах і виводив на світські тусовки, а й серйозно замислювався будувати тривалі стосунки і навіть одружуватися.

Де зараз Катерина Мазур і як вона переживала втечу Іллі Киви до Росії та його подальшу ліквідацію там, невідомо.

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