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Виводив її в люди і показував у соцмережах: як виглядає єдина жінка зрадника Киви, яку він не приховував

Автор
Галина Струс
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Автор
Ілля Кива навіть збирався одружитися зі своєю обраницею Катею
Ілля Кива навіть збирався одружитися зі своєю обраницею Катею. Фото Колаж "Телеграф"

Ліквідований зрадник Кива завжди приховував своє особисте життя

Ілля Кива — одіозний ексдепутат Верховної Ради, ліквідований українськими спецслужбами за зраду та російську пропаганду. Він завжди приховував своє особисте життя, проте відомо, що вперше став батьком у 16 років. У 2017 році в житті зрадника з’явилася єдина жінка, яку він перестав приховувати від громадськості.

"Телеграф" розповість, що відомо про стосунки Іллі Киви та Катерини Мазур, яка була публічною дівчиною депутата.

Ілля Кива і його не таємне кохання

У 2017 році депутат Кива познайомився з дівчиною на ім’я Катерина Мазур. Вони водили своїх дітей в одну секцію, якось сини затрималися довше, і щоб не було нудно чекати, їхні батьки пішли випити кави разом. Там познайомилися та поспілкувалися. При цьому, як розповідав депутат, саме Катя була ініціатором цього знайомства, а він не відмовлявся, бо дівчина йому сподобалася.

Ілля Кива та Катерина Мазур

Виявилося, що Мазур навчалася у Національній академії внутрішніх справ та планувала побудувати кар’єру юриста.

"Мені потрібна була допомога в МВС. Тому що мені треба було вступати, у мене були питання, і на тлі цього почали спілкуватися. Це було в липні 2017 року. І так воно все закрутилося", — розповідала Катерина в інтерв’ю вже в ролі коханої Іллі Киви.

Через місяць після знайомства політик та його обраниця почали жити разом. Причому жили на орендованій квартирі Киви, а не в особистому помешканні Мазур. За словами дівчини, вона має велику квартиру, але там живуть її батьки із сином, то ж вона переїхала до депутата.

Ілля Кива та Катерина Мазур

Відомо, що Катерина Мазур ніколи не була одружена, проте народила сина. Батько хлопчика допомагає їй фінансово, а крім того, дівчина за кордоном мала бізнес, пов’язаний з нерухомістю, який приносив їй стабільний дохід. Також Катя зізналася, що на момент знайомства з Кивою їй було 33 роки.

Сам же Ілля Кива не просто показував дівчину в соцмережах і виводив на світські тусовки, а й серйозно замислювався будувати тривалі стосунки і навіть одружуватися.

Ілля Ківа та Катерина Мазур

Де зараз Катерина Мазур і як вона переживала втечу Іллі Киви до Росії та його подальшу ліквідацію там, невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-3 найбільш крінжових фото зрадника Іллі Киви. Він був і в масці Джокера, і в шапці-будьонівці і не тільки.

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#Ілля Кива #Зрадник #Катерина Мазур