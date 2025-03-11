В одному з обласних центрів України готували теракт: затримано агентку Росії (фото)

Виконавиця могла стати однією з жертв атаки

У Миколаєві співробітники СБУ та Нацполіції запобігли теракту, який планувала здійснити 19-річна студентка за вказівкою російських спецслужб. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції.

Як повідомили "Телеграфу" в поліції, дівчина отримала завдання через месенджер, де їй пообіцяли грошову винагороду.

Вона мала забрати вибуховий пристрій із визначеного місця та залишити його біля адміністративної будівлі поліції, після чого повідомити "куратора" про виконане завдання.

Щойно виконавиця залишила пакет у зазначеній "точці", ворог спробував дистанційно активувати вибухівку через мобільний телефон, який входив до її складу. Однак завдяки оперативним діям українських правоохоронців трагедії вдалося уникнути — підозрювану затримали.

"У пакеті виконавиці виявили саморобний вибуховий пристрій, тож поліцейські вибухотехніки безпечно вилучили та знешкодили його. Серед складових був також мобільний телефон, за допомогою якого мала статись дистанційна активація вибухівки. Ймовірно, дівчина також стала б жертвою підриву", — розповіли слідчі.

Служба безпеки України (СБУ) проводить досудове розслідування за статтею про незакінчений замах на вчинення терористичного акту. 19-річній дівчині вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітники служби безпеки викрили російського агента в Державному космічному агентстві. Він володів секретними даними про стратегічні підприємства країни та засекреченими супутниковими знімками.