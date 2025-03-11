Поліцейський звисав із вікна: у Києві сталася погоня зі стріляниною (відео)

Наразі поліція розшукує порушника

У соцмережах поширилося відео з погонею та стріляниною у Дніпровському районі Києва. На кадрах видно, що водій автомобіля Mercedes тікає від поліцейських.

У пресслужбі Патрульної поліції Києва дали роз’яснення щодо цього інциденту. Там зазначили, що спочатку під час патрулювання у Дніпровському районі, інспектори виявили та зупинили водія автомобіля Mercedes, який порушив ПДР.

"Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на співробітників поліції та поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що поліцейський буквально висить на вікні машини, щоб зупинити її, поки водій їде далі.

Правоохоронці зазначили, що з метою припинення протиправних дій згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", інспектор зробив один постріл у напрямку машини. Проте водій не зупинився.

Наразі поліція розшукує порушника. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Хмельниччині на вулиці помітили вершника, який тікав від поліцейського автомобіля на коні. Він промчав безлюдною вулицею і втік з поля зору.