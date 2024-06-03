Придумал выражение "вежливые люди" и призывает бомбить Харьков: СБУ сообщила о подозрении блоггеру-коллаборанту

Начал работать на россиян в 2014 году

Пропагандист и блоггер-коллаборант Борис Рожин, придумавший выражение "вежливые люди", а ныне призывающий РФ бомбить гражданскую инфраструктуру Харькова, получил от СБУ уведомление о подозрении. В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров Кремля.

Об этом сообщило СБУ на своей странице в Telegram. Отмечают, Рожин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины и оправдывает военные преступления россиян.

"Среди прочего он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу. Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант дела начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансером. Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "Голос Севастополя", распространяющее кремлевские фейки о войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

◾️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

◾️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

◾️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

◾️ ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним, что в 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать. Расследование проводилось при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как российские пропагандисты объяснили, зачем армия РФ беспощадно бомбит Харьков. Признают, что смысл таких обстрелов исключительно террористический.