Правоохранители отслеживают украинцев за границей через "Дию"?

Возникают вопросы и относительно другого популярного приложения

Украинские правоохранители начали отслеживать места нахождения украинцев за границей через Единый портал государственных услуг "Дия". Это следует из решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, принятого по делу группы под руководством бывшего председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Того самого, который сумел вывести более 2 млрд грн с Одесского припортового завода и ОГХК в 2019-2021 годах.

В частности, НАБУ предоставило суду информацию о том, как она отслеживала перемещение по миру одного из соорганизаторов схемы. Судя по тексту документа, можно сделать вывод, что речь идет об Андрее Гмырине.

НАБУ установило, что 25 июля 2022 года Гмырин обращался в Консульство Украины в Дубае по вопросу заверения перевода и копии документов, а 27 октября 2022 года — для оформления загранпаспортов своим несовершеннолетним детям. Также 23 марта 2023 года он получил загранпаспорт в консульстве Украины в Дубае.

Однако наиболее интересной оказалась другая информация. "IP-адреса, которые использовались Гмыриным для входа в систему "Дия", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела", — говорится в решении суда. Очевидно, такую информацию НАБУ получило от "Дии" по решению суда в рамках уголовного производства. Гмырин является одним из подозреваемых в нем и уже объявлен в розыск.

Однако сам факт того, что через "Дию" можно достаточно точно отследить пребывание украинцев за границей, интересен. Особенно на фоне того, что в Украине сейчас запущен процесс обновления военно-учетных данных через приложение "Резерв+". И что за уклонение от призыва на военную службу во время войны или систематическое уклонение от военного учета украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность.