Закордонні лікарі відмовили: в Україні кардіохірурги врятували життя 5-річному хлопчику

У дитини була вроджена вада серця

П'ятирічного хлопчика з вродженою вадою серця, якого за кордоном відмовилися оперувати врятували в Інституті серця МОЗ України. За словами батька, який лікар, у Європі, попри наявність страховки, документів та грошей не поспішали оперувати маленького пацієнта.

Про це йдеться у дописі Інституту серця у Facebook. Батько розповів, що вони живуть п’ять років за кордоном і весь цей час він боровся за життя сина Мартіна.

Оскільки він лікар і затримка в операції вродженої вади серця затягувалась, було прийнято рішення звернутися в Україну. Тим паче в одній з клінік, йому сказали: "Коли твій син буде помирати, подзвониш, протягом двох місяців прооперуємо. Операція – то лише на продовження життя".

Водночас закордонні фахівці казали, що в Україні не зможуть врятувати хлопчика, бо штучний клапан ще рано ставити. Тому українські кардіохірурги дають марну надію, і дитина помре. Та батьки довірилися українським спеціалістам.

"Перше запитання на роботі після операції – живий твій син? А мій син уже бігає по палаті. І ніякого штучного клапана. Син здоровий, рум'яний, не сяде ані на хвилинку. Як кажу, що важку ваду прооперували з малого розрізу під плечем, не вірять, питають чи взагалі серце оперували", – каже батько.

Мати з маленьким Мартіном

Операцію було проведено в Інституті серця лікарем Олександром Романюком. Втручання було зроблено з мінідоступу – AV-комунікація, завдяки якій хлопчик тепер зможе повноцінно розвиватися, рости і радіти життю.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі мати намагалася продати дворічного сина, на гроші були плани.