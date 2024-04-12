"Язик - твій ворог": інспекторка Львівської митниці похизувалась луком за 8 тисяч доларів та втратила роботу (реакція мережі)

Згідно з оприлюдненою декларацією Юлії Дриги за 2023 рік вона заробила близько 180 тис. грн, а вбрання коштує трохи більше річної зарплатні

Головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига втрапила в скандал, через який втратила роботу. Все через відео відомого блогера Ніколаса Карми, який на вулицях розпитує у перехожих, скільки коштує їх образ.

Юлія Дрига працює на посаді головного державного інспектора відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. Про це свідчать дані на сайті Львівської митниці, пише lviv.media.

Відеоролик опубліковали на офіційній сторінці блогера Ніколаса Карми в TikTok вранці пʼятниці, 12 квітня, однак за кілька годин після публікації відео видалили. Але відео встигло розлетітись мережею.

Розпізнав на відео інспекторку митниці журналіст Тарас Середич. Дівчина похизувалася своїм образом, загальна вартість якого — 8 тис. доларів, і це вдвічі більше її зарплатні, вказаної у декларації за минулий рік.

На відео Юлія Дрига розповідає що її капелюх від всесвітньо відомого модельєра Руслана Багінського коштує 18 тис. грн.

"Собачку звати Гучі. Повідець для собачки від Gucci і коштує десь 200 доларів" — додала Юлія Дрига.

Повідок від Guccі. Скріншот з відео

Дрига також похизувалась сумкою від Louis Vuitton за 1500 доларів і взуттям Hermes за 800 доларів. На руці у Юлії Дриги годинник Cartier за 5000 доларів.

Годинник Cartier. Фото - скріншот з відео

Чоботи Hermes. Фото - скріншот з відео

Також Юлія Дрига заявила, що у неї немає коханої людини. На запитання блогера де працює, підтвердила, що на державній службі:

"Трошки на себе, трошки на державу", — додала Юлія Дрига

Післі видалення відео журналісти видання сконтактувався із менеджером блогера Ніколаса Карми, номер якого є у відкритому доступі. Чоловік не захотів називати свого імені, але підтвердив, що відео з інспекторкою таки видалили зі сторінки за деякий час після публікації, проте відмовився пояснювати чому.

"Чого б це раптом пояснювати? На Ніколаса Карму ніхто не тиснув, на нього ніхто й не може тиснути. Коли він знімає відео з людьми на вулиці, то апріорі, не знає хто це", — розповів менеджер.

Згідно з оприлюдненою декларацією Юлії Дриги за 2023 рік вона заробила близько 180 тис. грн. Також у декларації вона зазначила свого чоловіка Олексія Дригу, попри те, що заявила блогеру, що коханої людини у неї нема.

Декларації

Через годину після публікації пресслужба Львівської митниці повідомила журналістам LVIV.MEDIA, що Юлію Дригу звільнили з посади у цей же день, 12 квітня.

"Блискавична реакція керівництва Державної митної служби на мою публікацію про дорогий "look" інспектора Львівської митниці Юлії Дриги — дівчину звільнили з роботи через годину після мого поста", — написав Тарас Середич.

Він каже, що про це вона особисто йому розповіла під час коментаря і в сльозах просила написати таке:

"На митниці вона працює з серпня 2023-го, ще не встигла адаптуватися до роботи. Годинник Cartier — копія. Сумка Louis Vuitton — то стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу — інтернет-магазину", — пише журналіст.

"Водночас на моє конкретне запитання: "що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом?" дівчина відповіла "нічого!"", — додав він.

У мережі відреагували на "лук" дівчини. Люди написали свою думку.

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