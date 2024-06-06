Виїзд за кордон: які документи потрібні українцям, повний перелік

Опубліковано список необхідних документів

У зв’язку з військовим становищем та спільною мобілізацією вільно виїжджати за межі України можуть лише жінки, а також діти у супроводі дорослих. Виїзд для чоловіків обмежений. З них виїжджати можуть лише деякі категорії за наявності певних документів.

"Телеграф" розповідає, кому та які документи потрібні для перетину кордону. Варто звернути увагу на те, що для кожної категорії це різний набір документів.

У Держприкордонслужбі України повідомляють, що громадянам, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетину державного кордону України, мають надати: військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Виїзд за кордон для чоловіків

Зняті з військового обліку за станом здоров’я чоловіка

Окрім стандартного пакета документів, довідки з ТЦК та військово-облікового документа, потрібно мати довідку про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність військової служби, пише Visit.Ukraine.

Тимчасово непридатні чоловіки:

довідка про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії (ВЛК),

довідка, що підтверджує статус тимчасової непридатності військової служби на строк до 6 місяців.

паспорт, закордонний паспорт.

Чоловіки, близькі родичі яких (дружина, син, дочка, батько, мати, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО або при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт загибелі чи зникнення безвісти близьких родичів

довідка про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), що видається ТЦК або СП

паспорт та закордонний паспорт.

Чоловіки інваліди І, ІІ, ІІІ групи

паспорт та закордонний паспорт;

довідка форми №157-1/о,

посвідчення, що підтверджує статус інваліда,

пенсійне посвідчення чи документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

При цьому документ про інвалідність має бути отриманий саме в Україні.

Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І або ІІ групи, або хворого родича

паспорт та закордонний паспорт;

відповідний висновок лікаря;

або документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією.

При цьому перетнути кордон можна лише у супроводі хворої/людини з інвалідністю.

Багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей

паспорт та закордонний паспорт;

свідоцтва про нарождення всіх дітей,

свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу

рішення органу опіки чи посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Людина, яка має трьох або більше дітей, може перетинати кордон без дітей, якщо на руках він має відповідні документи або їх нотаріально завірені копії.

Чоловіки, які самостійно виховують дітей

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері, яка зникла безвісти, або оголошення матері померлої;

паспорт та закордонний паспорт;

Чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном

З 1 червня 2024 року Україна скасувала виняток "проживання за кордоном". Таким чином, ця категорія чоловіків тепер обмежена у праві на вільний перетин кордону. У паспорті чоловіка має бути відповідна позначка.

Чоловіки (військові), які їдуть на лікування, реабілітацію чи навчання

направлення на лікування за кордон;

та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає її на лікування.

Якщо військовослужбовець їде на військові навчання – про пакет необхідних документів інформує військова частина, яка відправляє його зарубіжних країн.

Водії

Компанія, у якій працює водій, повинна мати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. А інформація про таку організацію має бути обов’язково внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Волонтери

Програма "Шлях" призначена для виїзду за кордон чоловіків, які займаються волонтерською діяльністю. Вони можуть подати документи про перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів або гуманітарної допомоги.

Чоловіки залізничники та моряки

трудовий договір,

лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та тренери

Ця категорія може виїжджати лише за рішенням Мінмолодьспорту про включення до складу учасників спортивного заходу чи змагання. Або за листом міністра про участь цих осіб у змаганнях.

Чоловіки, які працюють у сфері культури

Необхідно отримати дозвіл від Мінкульту, мати офіційний запит на виїзд та запрошення від організатора заходу.

Виїзд за кордон для жінок

Жінкам із собою на кордоні знадобляться два документи:

Паспорт;

Закордонний паспорт.

Виїзд дітей за кордон

Діти віком до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі батьків або інших осіб під час воєнного стану. Супроводжувати дітей можуть: один із батьків, бабуся, дідусь, повнолітні брат/сестра, мачуха, вітчим. При цьому у них має бути письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

Виїзд дітей за кордон відбувається на підставі закордонного паспорта (за наявності) або свідоцтва про народження.

Також до Туреччини та Грузії громадяни України, у тому числі й діти, які досягли 14 років, можуть подорожувати, використовуючи паспорт громадянина України, який містить безконтактний електронний носій (ID-картка).

Виїзд за кордон машиною

Паспорт;

Закордонний паспорт;

Права;

Техпаспорт на машину;

Українські номери на машину;

Страховка;

Якщо поїздка відбувається не на своїй машині, потрібна довіреність на авто та тимчасовий реєстраційний талон на машину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що студентам можна виїжджати за кордон України. Однак для цієї категорії є нюанси, які слід обов’язково врахувати.