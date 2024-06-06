Выезд за границу: какие документы нужны украинцам, полный перечень

Опубликован список необходимых документов

В связи с военным положением и общей мобилизацией свободно выезжать за пределы Украину могут только женщины, а также дети в сопровождении взрослых. Выезд для мужчин ограничен. Из них выезжать могут только некоторые категории при наличии определенных документов.

"Телеграф" рассказывает, кому и какие документы нужны для пересечения границы. Стоит обратить внимание, что для каждой категории это разный набор документов.

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что гражданам, которые имеют право на выезд согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины, должны предоставить: военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации, или исключения с воинского учета по состоянию здоровья

Выезд за границу для мужчин

Снятые с военного учета по состоянию здоровья мужчины

Кроме стандартного пакета документов, справки с ТЦК и военно-учетного документа, нужно иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности военной службы, пишет Visit.Ukraine.

Временно непригодные мужчины:

справка об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК),

подтверждающая статус временной непригодности военной службы сроком до 6 месяцев.

Паспорт, загранпаспорт.

Мужчины, близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести при проведении АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести близких родственников

и справку об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), выдаваемая ТЦК или СП

паспорт и загранпаспорт.

Мужчины инвалиды I, II, III группы

паспорт и загранспаспорт;

справка формы №157-1/о,

удостоверение, подтверждающее статус инвалида,

пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

При этом документ об инвалидности должен быть получен именно в Украине.

Мужчины, сопровождающие лицо с инвалидностью I или II группы, или больного родственника

паспорт и загранпаспорт;

соответствующее заключение врача;

или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией.

При этом пересечь границу можно только в сопровождении больного/человека с инвалидностью.

Многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей

паспорт и загранпаспорт;

свидетельства о рождении всех детей,

свидетельство о браке/расторжении брака

решение органа опеки или удостоверения родителя многодетной семьи.

Человек, имеющий троих или более детей, может пересекать границу без детей, если на руках у него есть соответствующие документы или их нотариально заверенные копии.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей

свидетельство о рождении ребенка

свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявление матери умершей.

паспорт и загранпаспорт;

Мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей

С 1 июня 2024 года Украина отменила исключение "проживание за границей". Таким образом, данная категория мужчин теперь ограничена в праве на свободное пересечение границы. В паспорте мужчины должна быть соответствующая отметка.

Мужчины (военные), которые едут на лечение, реабилитацию или обучение

направление на лечение за границу

и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его на лечение.

Если военнослужащий едет на военные учения – о пакете необходимых для этого документов информирует военная часть, отправляющая его за границу.

Водители

Компания, в которой работает водитель, должна иметь лицензию на международные перевозки грузов. А информация о такой организации должна быть обязательно внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Волонтеры

Программа "Шлях" предусмотрена для выезда за границу мужчин, занимающихся волонтерской деятельность. При этом они могут подать документы о перевозке грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Мужчины железнодорожники и моряки

трудовой договор,

письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и тренеры

Эта категория может выезжать только по решению Минмолодежспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия или соревнования. Или по письму министра об участии этих лиц в соревнованиях.

Мужчины, работающие в сфере культуры

Необходимо получить разрешение от Минкульта, иметь официальный запрос на выезд, а также приглашение от организатора мероприятия.

Выезд за границу для женщин

Женщинам с собой на границе пригодятся два документа:

Паспорт;

Загранпаспорт.

Выезд детей за границу

Дети младше 16 лет могут выезжать за границу в сопровождении родителей или других лиц во время военного положения. Сопровождать детей могут: один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетние брат/сестра, мачеха, отчим. При этом у них должно быть письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы.

Выезд детей за границу происходит на основании загранпаспорта (при наличии) или свидетельства о рождении.

Также в Турцию и Грузию граждане Украины, в том числе и дети, достигшие 14 лет, могут путешествовать, используя паспорт гражданина Украины, содержащий бесконтактный электронный носитель (ID-карта).

Выезд за границу на машине

Паспорт;

Загранпаспорт;

Права;

Техпаспорт на машину;

Украинские номера на машину;

Страховка;

Если поездка происходит не на своей машине, необходима доверенность на авто и временный регистрационный талон на машину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что студентам можно выезжать за границу Украины. Однако для данной категории есть нюансы, которые следует обязательно учесть.