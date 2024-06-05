Заборона вже діє? Українців, які мають ПМП за кордоном, почали знімати з рейсів під час виїзду (відео)

Йдеться про 21-річного хлопця

В Україні З 1 червня в Україні скасували дозвіл на виїзд із країни за винятком "проживання за кордоном". Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у документах про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання, наразі не мають права виїзду і їх уже почали не випускати прикордонники.

Про такий випадок розповів у TikTok один із перевізників. За його словами, він віз хлопця, який має ПМП у Польщі з 2021 року, що підтверджується печатками в закордонному паспорті. Проте прикордонники на КПП "Шегині" не випустили його, висадивши з маршрутки.

Водій додав, що хлопцю 21 рік. Раніше, за його словами, він без проблем виїжджав із країни, востаннє — у 20-х числах травня.

"Його забрали, зараз йому пояснюють, чому він не може виїхати", — додав чоловік.

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Він наголосив, що щодо жінок жодних обмежень немає. Вони, як і раніше, безперешкодно можуть виїжджати з України.

Нагадаємо, у коментарі "Телеграфу" спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що раніше виїжджати за межі України під час дії воєнного стану могли чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у документах. Однак зі зміною норм законодавства тепер таку можливість для них обмежено.