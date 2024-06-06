Кіперман заявив, що не має жодного відношення до адвоката, який начебто пропонував хабар

Михайлу Кіперману з засобів масової інформації стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України на пропозиції надати хабар викрили адвоката Олексія Носова.

При цьому, в низці публікацій цей факт безпідставно пов’язується з ім’ям Михайла Кіпермана, оскільки начебто пропозиція хабаря мала місце у кримінальному провадженні, яке стосуються прав Михайла Кіпермана, заявили адвокати.

"Адвокат, про якого зазначено в мас медіа, не надавав та не надає жодних послуг пану Михайлу Кіперману. З Олексієм Носовим не укладалось договорів правової допомоги та не доручалось представництво прав та інтересів Михайла Кіпермана. Олексій Носов, який працює в юридичній компанії "Міллер", представляв інтереси іншої особи у кримінальному провадженні", — йдеться у заяві адвокатів Кіпермана.

У ній зазначається, що події щодо пропозиції або спроб надання будь-якої неправомірної вигоди не мають жодного відношення до Михайла Кіпермана.

"Михайлу Кіперману відомо про факт існування кримінального провадження НАБУ, проте до цього часу він не отримував повідомлення про підозру в цьому провадженні у встановлених законом спосіб. Наразі уповноважені адвокати пана Михайла Кіпермана вивчають відповідні матеріали для формування обґрунтованої юридичної позиції та захисту прав в межах чинного законодавства", — сказали адвокати.

Вони також зазначили, що Михайло Кіперман рішуче засуджує будь-які незаконні способи впливу на слідство чи суд: "У випадку підтвердження вини таких осіб, вони, безумовно, повинні понести відповідну юридичну відповідальність".