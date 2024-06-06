Рус

Кіперман заявив, що не має жодного відношення до адвоката, який начебто пропонував хабар

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олексій Носов та Михайло Кіперман Новина оновлена 06 червня 2024, 17:43
Олексій Носов та Михайло Кіперман

Михайлу Кіперману з засобів масової інформації стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України на пропозиції надати хабар викрили адвоката Олексія Носова.

При цьому, в низці публікацій цей факт безпідставно пов’язується з ім’ям Михайла Кіпермана, оскільки начебто пропозиція хабаря мала місце у кримінальному провадженні, яке стосуються прав Михайла Кіпермана, заявили адвокати.

"Адвокат, про якого зазначено в мас медіа, не надавав та не надає жодних послуг пану Михайлу Кіперману. З Олексієм Носовим не укладалось договорів правової допомоги та не доручалось представництво прав та інтересів Михайла Кіпермана. Олексій Носов, який працює в юридичній компанії "Міллер", представляв інтереси іншої особи у кримінальному провадженні", — йдеться у заяві адвокатів Кіпермана.

У ній зазначається, що події щодо пропозиції або спроб надання будь-якої неправомірної вигоди не мають жодного відношення до Михайла Кіпермана.

"Михайлу Кіперману відомо про факт існування кримінального провадження НАБУ, проте до цього часу він не отримував повідомлення про підозру в цьому провадженні у встановлених законом спосіб. Наразі уповноважені адвокати пана Михайла Кіпермана вивчають відповідні матеріали для формування обґрунтованої юридичної позиції та захисту прав в межах чинного законодавства", — сказали адвокати.

Вони також зазначили, що Михайло Кіперман рішуче засуджує будь-які незаконні способи впливу на слідство чи суд: "У випадку підтвердження вини таких осіб, вони, безумовно, повинні понести відповідну юридичну відповідальність".