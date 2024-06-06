Киперман заявил, что не имеет никакого отношения к адвокату, который якобы предлагал взятку

Михаилу Киперману из СМИ стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на предложении взятки разоблачили адвоката Алексея Носова.

При этом, в ряде публикаций этот факт безосновательно связывается с именем Михаила Кипермана, поскольку якобы предложение взятки имело место в уголовном производстве, которое касается прав Михаила Кипермана, заявили адвокаты.

"Адвокат, о котором указано в масс-медиа, не оказывал и не оказывает никаких услуг господину Михаилу Киперману. С Алексеем Носовым не заключалось договоров правовой помощи и не поручалось представительство прав и интересов Михаила Кипермана. Алексей Носов, работающий в юридической компании "Миллер", представлял интересы другого лица в уголовном производстве", — говорится в заявлении адвокатов Кипермана.

В нем отмечается, что события по предложению или попыткам предоставления какой-либо неправомерной выгоды не имеют никакого отношения к Михаилу Киперману.

"Михаилу Киперману известно о факте существования уголовного производства НАБУ, однако до сих пор он не получал уведомления о подозрении в этом производстве установленным законом способом", — сказали адвокаты.

Они также отметили, что Михаил Киперман решительно осуждает любые незаконные способы воздействия на следствие или суд: "В случае подтверждения вины таких лиц они, безусловно, должны понести соответствующую юридическую ответственность".