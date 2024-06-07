Українцям можуть заблокувати рахунки через додаток Резерв +: названо причину

Є правила, яких необхідно дотримуватися

Військовозобов’язаним, які вказали у додатку Резерв+ фейкові адреси, можуть загрожувати неприємності. У цьому випадку вони ризикують залишитися із заблокованими рахунками.

Належним підтвердженням оповіщення є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК на адресу, вказану при оновленні даних (оновити їх можна також і в додатку Резерв+), в якому проставлено відмітку про відсутність особи на цю адресу. Про це пише "Судово-юридична газета".

Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтверджуючим документом для того, щоб ТЦК не складав протокол, а одразу виносив постанову про накладення штрафу.

Для фізичних осіб штрафи тепер становлять до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу – до 59,5 тисяч грн. Якщо штраф не буде сплачено добровільно, громадянин ризикує тим, що його рахунки можуть бути заблоковані, а майно вилучено у порядку виконавчого провадження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заяву на відстрочку від мобілізації українці тепер можуть подати не лише до ТЦК.