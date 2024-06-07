Штраф "згорить"? Через скільки часу ТЦК не зможе покарати порушника військового обліку

Штраф може бути накладений протягом трьох місяців, але не пізніше за певний термін

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, приносить нові штрафи для порушників військового обліку. Вони суттєво збільшені порівняно з минулими. Однак, як і багато які покарання, ці штрафи мають свій "термін придатності". Це час, коли вас можуть покарати. Якщо цей час минув, то громадянину вже не загрожує покарання.

Про це розповів юрист сайту "Юристи" Владислав Дерій. Він відповів на запитання громадянина, який побоювався йти до ТЦК через штрафи, оскільки він довго не стояв на військовому обліку (3 роки). За словами Дерія, боятися такому військовозобов’язаному не варто.

Юрист нагадав, що, згідно зі статтею 38 Кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративне стягнення за скоєння в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

"Оскільки ви не стали на військовий облік ще три роки тому — термін притягнення до адміністративної відповідальності минув, тому вам не повинні виписати штраф", — пояснив він.

Нагадаємо, зараз штрафи на порушення військового обліку виглядають так:

Раніше ми писали про те, з якими хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби.