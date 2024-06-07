Украинцам могут заблокировать счета из-за приложения Резерв +: названа причина

Есть правила, которые необходимо соблюдать

Военнообязанным, которые указали в приложении Резерв+ фейковые адреса, могут грозить неприятности. В данном случае они рискуют остаться с заблокированными счетами.

Надлежащим подтверждением оповещения является почтовое сообщение, которое посылало ТЦК по адресу, указанному при обновлении данных (обновить их можно также и в приложении Резерв+), в котором проставлена ​​отметка об отсутствии лица по этому адресу. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, который военнообязанный указал в Резерв+, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносил постановление о наложении штрафа.

Для физических лиц штрафы теперь составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн. Если штраф не будет уплачен добровольно, гражданин рискует тем, что его счета могут быть заблокированы, а имущество изъято в порядке исполнительного производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заявление на отсрочку от мобилизации украинцы теперь могут подать не только в ТЦК.