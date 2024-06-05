Жінки з "Резерв+" можуть замінити чоловіків у ТЦК: українці в мережі відреагували на ідею Верещук

Допис зібрав купу коментарів

Військовозобов’язані жінки, які вже оновили дані в застосунку "Резерв+", могли б стати чудовими кадрами для ТЦК, вважає міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. На її думку, це допомогло б "вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах".

Відповідний допис вона зробила у своєму Facebook. Зазначала, що мова йде і про керівні посади.

"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", — йдеться в повідомленні.

Допис Верещук викликав обговорення у мережі. В коментарях люди жваво підтримали запропоновану ідею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував відповіді Міноборони на важливі запитання щодо роботи їхнього застосунку. Повний текст читайте в матеріалі: Чому додаток Резерв+ глючить: у Міноборони дали відповіді на популярні запитання