Автогаз помре? Що буде з цінами на пальне після підвищення акцизу, прогноз експерта

Акциз на бензин підвищується з 1 липня

В Україні вже з наступного місяця можуть збільшити ставки акцизного податку на пальне. Це може спровокувати зростання цін, але воно не буде великим.

Про це розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він зазначив, що деякі в мережі припускають, що вартість бензину після підвищення акцизу може підскочити до 80 гривень за літр. Однак, на його думку, "цього точно не буде".

"Думаю, що й навіть 60 грн/л не буде. Ціни на нафту падають, в травні почалось зниження й на колонках. Дизель вже втратив понад 2 грн за місяць, на деяких АЗС вже нижче 50 грн/л. Сподіваюсь, днями зрушить з місяця й бензин", — пише експерт.

Він нагадав, що акциз на бензин збільшується з 1 липня на 1,5 грн/л, на дизель — до 2 грн/л.

Це розмір буденних ринкових коливань, на які зазвичай ніхто не звертає уваги. У березні-квітні пальне здорожчало на 5 грн/л і це майже нікого не хвилювало. Але масована медійна кампанія влаштувала справжню бурю у склянці", — наголосив експерт.

Водночас їздити на газі стане менш вигідно, хоч і все одно дешевше, ніж на бензині.

"Автогаз помре, якщо його ціна буде 80% від ціни на бензин. Наразі вона складає 48%, буде 55%. До 2014 року така пропорція була нормою і при цьому газ стрімко зростав в обсягах. Нічого з ним не відбулося й 2022 року, коли уряд зрівняв всі акцизи, а точніше – обнулив. Ціна стабільно була 50% від бензину. Отже їздити на газу буде вигідно, хоча й не так, як раніше. Економили 25 грн на літрі, тепер буде 20, погодьтесь, непогано", — Вважає експерт.

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