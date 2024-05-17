До 63 гривень за літр: українські АЗС перевернули ціни на пальне в кінці тижня

Вартість пального на АЗС залишається стабільно високою

На 17 травня 2024 року ціни на пальне в Україні продовжують залишатися на високому рівні, відображаючи глобальні тенденції нафтового ринку та внутрішні фактори економіки країни. Також в останній місяць в Україні не стихають розмови про наближення транспортного і паливного колапсу.

Вартість пального, як відомо, впливає не лише на автомобілістів, а й на пересічних споживачів та підприємства. Пальне як ключовий енергетичний ресурс має великий вплив на рівень життя громадян, вартість товарів і перевезень, та загальну економічну ситуацію країни.

Ціни на пальне сьогодні

Згідно з останніми даними на сайті Мінфін, середні ціни на різновиди пального в Україні на 17 травня 2024 року виглядають наступним чином: бензин А-95 преміум – 59,53 грн, бензин А-95 – 55,91 грн, бензин А-92 – 52,27 грн, дизель – 53,00 грн і автогаз – 26,76 грн.

Цього тижня ціни на популярні види пального коливалися не суттєво і щодня додавали або втрачали по 1 копійці, хіба що дизель скинув одразу 16 копійок за добу.. Хоча на деяких АЗС ціна на 95 бензин сягнула чи не 63 грн за літр.

Проте тенденції до здорожчання зберігаються, оскільки нещодавно Кабмін схвалив проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо акцизного податку, серед положень якого – підвищення акцизних ставок на пальне. Зокрема, ставка на 1000 л бензину може додати одразу 145 євро. І хоча таких цін планують досягти лише за три роки, навіть несуттєве збільшення ставки акцизу неминуче призведе до підвищення цінна АЗС.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи слід очікувати на паливний колапс. Думки експертів щодо цього питання різняться.