Автогаз умрет? Что будет с ценами на топливо после повышения акциза, прогноз эксперта

Акциз на бензин повышается с 1 июля

В Украине уже со следующего месяца могут увеличить ставки акцизного налога на топливо. Это может спровоцировать рост цен, но он не будет большим.

Об этом рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он отметил, что некоторые в сети предполагают, что стоимость бензина после повышения акциза может подскочить вплоть до 80 гривен за литр. Однако, по его мнению, "этого точно не будет".

"Думаю, что и даже 60 грн/л не будет. Цены на нефть падают, в мае началось снижение и на колонках. Дизель уже потерял более 2 грн за месяц, на некоторых АЗС уже ниже 50 грн/л. Надеюсь, на днях сдвинется с места и бензин", — пишет эксперт.

Он напомнил, что акциз на бензин повышается с 1 июля на 1,5 грн/л, на дизель — до 2 грн/л.

"Это размер обыденных рыночных колебаний, на которые обычно никто не обращает внимания. В марте-апреле топливо подорожало на 5 грн/л и это почти никого не волновало. Но массированная медийная кампания устроила настоящую бурю в стакане", — подчеркнул эксперт.

В то же время ездить на газу станет менее выгодно, хотя и все равно дешевле, чем на бензине.

"Автогаз умрет, если его цена будет 80% от цены на бензин. Сейчас она составляет 48%, будет 55%. До 2014 года такая пропорция была нормой и при этом газ стремительно рос в объемах. Ничего с ним не произошло и в 2022 году, когда правительство уравняло все акцизы, а точнее — обнулило. Цена стабильно была 50% от бензина. Так что ездить на газу будет выгодно, хотя и не так, как раньше. Экономили 25 грн на литре, теперь будет 20, согласитесь, неплохо", — считает эксперт.

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