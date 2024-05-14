Дефіцит пального і навіть транспортний колапс: експерт розповів, що чекає українців після 18 травня

Ціни підскочать не лише на пальне

В Україні найближчим часом може настати транспортний колапс. Він буде спричинений паливною кризою, вважає Дмитро Льоушкін, директор мережі АЗС.

Всьому виною є новий закон про мобілізацію в Україні, який вступає в дію з 18 травня. Згідно з документом, водії бензовозів, щоб виїхати з України і закупити пальне, повинні мати спеціальний QR-код. А для того, щоб його отримати, потрібно пройти ТЦК та ВЛК. Після цього дехто може отримати бронь, але велика частина піде воювати. Про це експерт заявив в етері телеканалу "Київ24".

Тим більше, що зараз у ТЦК величезні черги. А на АЗС є запасу пального лише на 2 тижні, тому дефіциту пального не уникнути.

"Це може бути пов’язано не тільки з паливно-мастильними матеріалами, але й з ліками, зі всім", — сказав фахівець.

До слова, в коментарі "Телеграфу" таку ж думку висловив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич. Зокрема, він сказав, що після 18 травня в Україні може залишитись лише 5% від колишньої кількості водіїв-міжнародників. Також почастішають випадки, коли водії кидатимуть фури, щойно перетнувши кордон з Європою. Через це очікується серйозне зростання цін.

Раніше "Телеграф" писав, як переписати автомобіль на дружину. Є 2 простих способи — офлайн та онлайн. Один із них займе не більше 15 хвилин.