Бензин і не тільки дорожчає: скільки коштує пальне на АЗС у Києві

Найнижчі ціни пропонує БРСМ

За місяць ціни на види пального поступово підіймалися, це відобразилось у 2-3 гривнях на літрі. Зараз ціни залишаються більш-менш стабільними.

Вартість підняли лише на бензин деякі київські АЗС. "Телеграф" розглянув актуальний прайс на 25 квітня на пальне.

Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

ГАЗ — 26,99 грн

ДП — 51,49 грн

А-95 — 52,49 грн

На UPG:

ГАЗ — 28,40 грн

ДП — 54,10 грн

А-95 — 54,90 грн

А-95+ — 56,90 грн

А-100 — 59,90 грн

На WOG та ОККО ціни от такі:

ДП — 57,99 грн

А-95 — 57,99 грн

A-95+ — 59,99 грн

ГАЗ — 29,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 28,29 грн

ДП — 56,69 грн

А-95 — 55,99 грн

A-95+ — 56,79 грн

А-100 — 62,29 грн

На Shell:

ГАЗ — 28,79 грн

ДП — 56,99 грн

А-95 — 56,99 грн

A-95+ — 59,89 грн

А-100 — 65,99 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 29,49 грн

ДП — 59,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 60,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Ціни на київських АЗС протягом останніх днів майже не змінилися.

Раніше "Телеграф" писав, що бензин може переступити позначку в 60 грн/літр лише за 2 умов. Вартість палива напряму залежить від курсу іноземної валюти.