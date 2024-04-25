Бензин і не тільки дорожчає: скільки коштує пальне на АЗС у Києві
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Найнижчі ціни пропонує БРСМ
За місяць ціни на види пального поступово підіймалися, це відобразилось у 2-3 гривнях на літрі. Зараз ціни залишаються більш-менш стабільними.
Вартість підняли лише на бензин деякі київські АЗС. "Телеграф" розглянув актуальний прайс на 25 квітня на пальне.
Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:
ГАЗ — 26,99 грн
ДП — 51,49 грн
А-95 — 52,49 грн
На UPG:
ГАЗ — 28,40 грн
ДП — 54,10 грн
А-95 — 54,90 грн
А-95+ — 56,90 грн
А-100 — 59,90 грн
На WOG та ОККО ціни от такі:
ДП — 57,99 грн
А-95 — 57,99 грн
A-95+ — 59,99 грн
ГАЗ — 29,99 грн
Табло KLO показує такі цифри:
ГАЗ — 28,29 грн
ДП — 56,69 грн
А-95 — 55,99 грн
A-95+ — 56,79 грн
А-100 — 62,29 грн
На Shell:
ГАЗ — 28,79 грн
ДП — 56,99 грн
А-95 — 56,99 грн
A-95+ — 59,89 грн
А-100 — 65,99 грн
Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:
ГАЗ — 29,49 грн
ДП — 59,99 грн
А-95 — 59,99 грн
A-95+ — 60,99 грн
А-100 — 69,99 грн
Ціни на київських АЗС протягом останніх днів майже не змінилися.
Раніше "Телеграф" писав, що бензин може переступити позначку в 60 грн/літр лише за 2 умов. Вартість палива напряму залежить від курсу іноземної валюти.