Нові тарифи на світло в Україні: скільки коштує зарядка популярних моделей електрокарів з 1 червня і чи вигідно ними їздити

Розраховуємо вартість зарядки популярних електрокарів та бензинових авто

Зарядка електрокарів суттєво здорожчала через підвищення Урядом тарифів на світло. З 1 червня українцям доводиться платити удвічі більше — по 4,32 грн за кВт*год, а не 2,64 грн/кВт*год, як раніше. Тому і зарядка "зелених" авто буде удвічі дорожчою. "Телеграф" вирішив порахувати чи, попри збільшення тарифів, цей вид транспорту все ж залишається найвигіднішим, чи від нього варто відмовитись, перейшовши на авто з традиційними двигунами.

Для порівняння візьмемо найпопулярніші електрокари в Україні. Це Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen e-Golf, Tesla Model S, Tesla Model Y, Volkswagen ID та Hyundai Kona. Далі порівняємо вартість їх підзаряджання з вартістю 1 км пробігу традиційних дизельних автомобілів.

Volkswagen ID.4 має батарею ємністю 63,2 кВт·год. Помножимо цю ємність на тариф 4,32 грн. Дорівнює 273 гривні за 1 зарядку. Електрокар витрачає близько 16 кВт на 100 км, значить, на 1 км потрібно 0,16 кВт. Далі помножимо цю величину на ціну електроенергії: 0,16 кВт-год/км * 4,32 грн/кВт-год = 0,69 грн/км. Отже, 1 км на Volkswagen ID.4 дорівнює 0,69 грн.

Далі візьмімо Tesla Model 3 у базовій версії з 52.75 кВт батареєю. Її запас ходу складає 354 км. Методом простих розрахунків визначаємо, що одна повна зарядка коштує 277 гривень, а 1 км дороги цим автомобілем — 0,56 грн. В інших варіантах Tesla 1 км дороги не сильно відрізняється.

Зарядити Volkswagen e-Golf 7 покоління з батареєю ємністю 35.8 кВт коштує 154 гривні. Оскільки Гольф у змішаному циклі витрачає близько 14 кВт за 100 км, то 1 км дороги виходить 0,60 грн.

Повна зарядка батареї популярного в Україні Hyundai Kona з 64-кіловатною батареєю буде коштувати так само як і для Volkswagen ID.4. Проте цей електрокар витрачає менше електроенергії для подолання 100 км — 14,8 кВт. Тому 1 км дороги коштуватиме майже 64 копійки.

Та, попри підвищення тарифів на світло, електрокар все ще залишається найдешевшим видом транспорту. Розповідаємо, чому.

Скільки коштує 1 км дороги на бензиновому авто

Насправді розрахунки дуже прості. Потрібно середню витрату бензину вашого авто поділити на 100 км та помножити на ціну пального. Візьмімо один з найпопулярніших седанів на наших дорогах — Toyota Corolla з 1,6-літровим бензиновим двигуном. У змішаному циклі вона витрачає близько 6,6 літра на 100 км. Літр А-95 го сьогодні, 5 червня, коштує 56,04 грн. (6,6/100)*56,04= 3,69 грн. Отже, 1 км дороги на бензиновому авто вартуватиме 3,69 гривні, що у понад 5 разів дорожче, ніж на електрокарі.

Раніше "Телеграф" писав про розумні рішення для зарядки гаджетів авто, які врятують при блекаутах. Заряджати можна, в принципі, будь-які гаджети, які підключаються за допомогою USB до адаптера.