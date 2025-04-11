В Україну мчить весняне тепло і сонячна погода: яким регіонам пощастить у вихідний (карта)

Тепле повітря надходитиме з півдня Європи

Аномальний холод в Україні поступово залишає квітень для справжньої весни. У суботу, 12 квітня, пройдуть невеликі опади у західній частині країни, а також підвищуватиметься температура повітря.

"Телеграф" розповість, якою буде погода в Україні. За словами синоптика Ігора Кібальчича, очікується потепління та встановлення області підвищеного тиску.

"Поступово на зміну аномально холодній погоді до нас почне надходити тепле повітря з південної Європи на тлі підвищення атмосферного тиску. У суботу місцями пройдуть невеликі опади, а 13 квітня практично по всій території Україні встановиться комфортна та суха погода, а також відбудеться помітне підвищення температурного фону в усіх регіонах країни як у нічний час, так і вдень", — пише він.

Погода в Україні

У західних областях протягом доби подекуди пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У Карпатському регіоні очікується помірний мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, вночі на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3… +2, вдень +7… +12 градусів тепла.

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3… +2, вдень +5… +10 тепла.

У центральних регіонах України прогнозується комфортна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2… +3, вдень +7… +12.

У південній частині країни без істотних опадів, лише у Криму та Приазов'ї очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у Криму місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3… +2, вдень +6… +11.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1… +4, вдень +8… +13 градусів тепла.

Який прогноз дає Укргідрометцентр

В Україні 12 квітня очікується переважно сонячна погода з невеликою хмарністю на більшій частині території. Температурні показники коливаються переважно в областях від +8 до +11 градусів тепла вдень та від 0 до +3 вночі.

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