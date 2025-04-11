Сплатив штраф — і що далі? Юрист розповіла, чи врятує оплата від мобілізації

Юрист розповіла, що за кожну неявку передбачено окреме покарання

Попри сплату штрафу за неявку до ТЦК та СП, українців все одно можуть мобілізувати. Уникнути служби лише оплатою квитанції не вийде.

Детальніше про це написав OBOZ.UA. У травні 2024 року в Україні посилили відповідальності за порушення правил військового обліку.

Усі військовозобов'язані повинні з'являтись за викликом до центрів комплектування. Під час воєнного стану штрафи зросли у рази.

Відповідно до закону №10379:

за порушення військового обліку в особливий період доведеться сплатити від 17 000 до 25 500 грн ;

; повторні порушення коштуватимуть ще дорожче — до 34 000 грн для громадян і до 42 500 грн для посадових осіб.

Чи мобілізують після сплати штрафу

Як зазначає адвокатка Лариса Кісь, навіть сплата штрафу не скасовує обов'язку з'явитися на наступний виклик — це окрема дія, яка не "анулює" майбутні повістки. Юристка підкреслює: кожна неявка — нове порушення. Обмежень у кількості можливих викликів по повістці законом не передбачено.

Вона уточнила, що оплата штрафу є лише "виконанням боргу за порушення".

Згідно з новими правилами, адміністративне стягнення може бути накладене протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше одного року з дати його вчинення.

Нагадуємо, що порушники обліку зможуть сплатити лише 50% від мінімального штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, тобто 8 500 гривень, якщо зроблять це добровільно протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили.

Для цього необхідно:

Звернутися до уповноваженого органу або подати заяву через електронний кабінет у системі "Резерв+". Визнати факт порушення та погодитися на притягнення до адміністративної відповідальності. Сплатити 50% штрафу протягом 10 днів.

Якщо штраф не сплачений упродовж 30 днів, постанова підлягає примусовому виконанню.

Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави, щоб оскаржити штраф від ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити.