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Єдині, хто радіє негоді: рятувальники насмішили українців відео

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Рятувальники радіють снігу в Україні Новина оновлена 11 квітня 2025, 17:52
Рятувальники радіють снігу в Україні. Фото Колаж "Телеграфу" /ДСНС

У коментарях не відстають жартувати

Погода в Україні не перестає дивувати — у квітні низку регіонів накрили снігопади та заморозки. У свою чергу рятувальники вирішили розвіяти напругу та додати трохи гумору до ситуації — у TikTok завірусилося відео, де вони танцюють під популярний звук.

Відповідні кадри опублікувала ДСНС України. Надзвичайники підписали відео: "Коли на вулиці сніг і не горить трава".

Виявляється, що саме така ситуація дозволяє їм та природі дещо "відпочити" від масштабних пожеж у сухій траві.

Справжня причина снігопаду, звісно, погодні умови, але жартівники не залишають шансів: вони одразу почали писати, що "це наші пожежники начаклували".

"Отдохніть пока. Тоді почнемо по новій!", — так прокоментували українці відео рятувальників. Вони натякали на популярний мем про "Полтавського палія".

Одна користувачка іронічно висміяла нетипову весняну погоду в Україні. Авторка коментаря натякнула, що погода настільки різко повернулась до зими, що якщо ще кілька днів триматиметься сніг і мороз, люди почнуть готуватися до Нового року, діставати ялинки, прикраси й вмикати святкові гірлянди — як це було декілька місяців тому.

Такі моменти доводять: українці не втрачають почуття гумору навіть тоді, коли погода плутає весну з зимою. І поки рятувальники танцюють, сніг дарує їм короткий перепочинок перед новими викликами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народна творчість традиційно швидко відреагувала на морозні "вибрики" та зимову погоду. Дивіться найсмішнішу добірку мемів.

Теги:
#Україна #Погода #Рятувальники #Негода #Сніг #Курйоз #ДСНС #Мем