Єдині, хто радіє негоді: рятувальники насмішили українців відео

У коментарях не відстають жартувати

Погода в Україні не перестає дивувати — у квітні низку регіонів накрили снігопади та заморозки. У свою чергу рятувальники вирішили розвіяти напругу та додати трохи гумору до ситуації — у TikTok завірусилося відео, де вони танцюють під популярний звук.

Відповідні кадри опублікувала ДСНС України. Надзвичайники підписали відео: "Коли на вулиці сніг і не горить трава".

Виявляється, що саме така ситуація дозволяє їм та природі дещо "відпочити" від масштабних пожеж у сухій траві.

Справжня причина снігопаду, звісно, погодні умови, але жартівники не залишають шансів: вони одразу почали писати, що "це наші пожежники начаклували".

"Отдохніть пока. Тоді почнемо по новій!", — так прокоментували українці відео рятувальників. Вони натякали на популярний мем про "Полтавського палія".

Одна користувачка іронічно висміяла нетипову весняну погоду в Україні. Авторка коментаря натякнула, що погода настільки різко повернулась до зими, що якщо ще кілька днів триматиметься сніг і мороз, люди почнуть готуватися до Нового року, діставати ялинки, прикраси й вмикати святкові гірлянди — як це було декілька місяців тому.

Такі моменти доводять: українці не втрачають почуття гумору навіть тоді, коли погода плутає весну з зимою. І поки рятувальники танцюють, сніг дарує їм короткий перепочинок перед новими викликами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народна творчість традиційно швидко відреагувала на морозні "вибрики" та зимову погоду. Дивіться найсмішнішу добірку мемів.