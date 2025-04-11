Торкнувся сумки — і пролунав вибух: у селищі під Кривим Рогом постраждав чоловік (фото, відео)

Правоохоронці наразі не коментували інцидент

У районі Радушного поблизу траси поблизу Кривого Рогу стався вибух, внаслідок якого постраждав місцевий житель. За попередніми даними, вибухнула граната, закладена в сумці, що лежала під деревом.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг". За словами постраждалого, він повертався додому з роботи, помітив сумку й доторкнувся до неї — одразу після цього стався вибух.

Чоловік отримав уламкові поранення обох ніг та був госпіталізований.

На місці події правоохоронці виявили підсумок для боєприпасів. Обставини інциденту уточнюються.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі 4 квітня вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав голова Лівобережної адміністрації Юрій Федько та його дружина Анжеліка. Обоє отримали поранення, чоловік перебуває в реанімації. Інцидент кваліфікують як замах, на місці працюють поліція, СБУ та прокуратура.