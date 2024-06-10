Братам Медведчука та Козака повідомлено про підозру: СБУ розкрила деталі (фото)

Фігуранти причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років

Служба безпеки та Держбюро розслідувань зібрали докази щодо злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді. Їм було повідомлено про підозру.

Про це 10 червня повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що наразі усі четверо ховаються за межами України та здійснюють підривну діяльність на користь Росії.

"Наслідком встановлено, що Сергій Медведчук та Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Йдеться про навмисне виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн. грн податків. За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни РФ проти нашої держави", — йдеться в повідомленні.

Для реалізації операції фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як власники бенефіціарів. За їх вказівкою топ-менеджмент підприємства не враховував частину продукції та нелегально продавав третім особам.

Так, учасники схеми ухилялися від сплати податків за продану продукцію. Для цього бухгалтер та директор компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

Проведена експертиза підтвердила факти заподіяння державі збитків на мільйони гривень та присвоєння цих грошей на користь фігурантів. Враховуючи зібрані докази, Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

При цьому дії спільників – директора та бухгалтера, кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2024 року СБУ повідомила про підозру блогеру, який готував фейки для кремлівських ЗМІ. До початку повномасштабної війни він був найчастішим учасником на телеканалах Медведчука. При цьому він виправдовував дії диктатора Володимира Путіна.