Можна купити годинник і не тільки: елітне майно Медведчука виставлять на продаж

Усі продажі арештованого майна проводяться виключно на "Prozzoro.Продажі"

Дороге майно екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука виставлять на продаж. Серед нього два десятки елітних годинників.

Про це повідомляє пресслужба АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). За її даними, 25 квітня агентство визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука. До 19 квітня Агентство приймає документи від юридичних осіб — потенційних реалізаторів. На ньому буде виставлено автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників.

За новими правилами, всі продажі заарештованого майна проводяться виключно на Prozzoro.Продажі.

Зазначимо, що нещодавно агентство з розшуку та менеджменту заарештованих активів оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медчедчука яхту Royal Romance рішенням українських та хорватських судів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній нардеп та лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.