Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении: СБУ раскрыла детали (фото)

Фигуранты причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов

Служба безопасности и Госбюро расследований собрали доказательства насчет преступной деятельности Сергея Медведчука и Богдана Козака – братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене. Им было сообщено о подозрении.

Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что в настоящее время все четверо скрываются за пределами Украины и осуществляют подрывную деятельность в пользу России.

"Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов. Речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн. грн налогов. По оперативным данным, эти средства были направлены для финансирования войны РФ против нашего государства", — говорится в сообщении.

Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы. По их указанию топ-менеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам.

Так, участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за проданную продукцию. Для этого бухгалтер и директор компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию.

Проведенная экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоение этих денег в пользу фигурантов. Учитывая собранные доказательства, Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

При этом действия подельников — директора и бухгалтера, квалифицированы по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года СБУ сообщила о подозрении блогеру, готовившему фейки для кремлевских СМИ. До начала полномасштабной войны он был частым участником на телеканалах Медведчука. При этом он оправдывал действия диктатора Владимира Путина.