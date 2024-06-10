Кого із військовозобов’язаних ТЦК може затримувати на місці: нардеп дав чітку відповідь

Примусово доставляти до ТЦК і СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають у розшуку

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей, якщо вони не перебувають у розшуку. Таке дозволено лише працівникам Національної поліції.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Подробицями він поділився в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами нардепа, просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Однак, якщо під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянин України перебуває в розшуку (він уже має бути мобілізований, йому приходили повістки тощо – ред.), то представники Нацполіції можуть його затримати та доставити до відповідних підрозділів ТЦК та СП .

"І тут все одно — до або після 16 липня", — пояснив Веніславський.

Член комітету ВР роз’яснив, що доставляти примусово до ТЦК і СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають у розшуку. У розшук цих військовозобов’язаних оголошує Нацполіція через те, що вони ігнорують повістки чи вимоги з’явитися до ТЦК та СП.

"І примусово доставляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом із працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону ", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав законопроект щодо мобілізації №10449. Процес мобілізації дещо змінено. Так, згідно з новим законом,в Україні зменшили призовний вік до 25 років Крім того, військовозобов’язаних зобов’язали оновити особисті дані, проте є й винятки.

Раніше "Телеграф" перерахував десять нових правил мобілізації, які потрібно знати українцям.