До 50 тисяч на місяць зарплата та бронь від мобілізації: водіям запропонували цікаву вакансію

Зарплату обіцяють у розмірі від 45 000 до 50 000 грн

З кожним днем в Україні з’являється все більше вакансій із бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують претендентам вигідні умови праці.

Деякі з них готові платити доволі високу зарплату. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Так, наприклад, там опублікована свіжа вакансія водія вантажного автомобіля із зарплатою вищою за середній рівень. Її пропонує ПрАТ Атасс-Бориспіль.

Співробітників шукають для перевезення вантажів по всій країні.

Кого можуть прийняти на таку роботу:

роботодавець шукає водіїв з досвідом роботи від 2 років на автомобілях із напівпричепами європейського виробництва тип п/п 20 т (автомобілі DAF, VOLVO);

потрібний ще й досвід роботи на рефрижераторі/тенті;

від претендента чекають розуміння правильного розподілу вантажу по осі;

просять здійснювати контроль вивантаження/завантаження;

При цьому в компанії зазначають, що відповідальність за доставку вантажу в безпеці з дотриманням усіх правил перевезення та термінів нестиме водій.

У оголошенні наголошується: "Якщо все добре з військово-обліковим документом, є можливість бронювання працівника".

Зарплату обіцяють у розмірі від 45000 до 50000 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явилося багато вакансій із бронюванням від мобілізації та зарплатою від 20 тисяч гривень. Є пропозиції для різних спеціалістів.