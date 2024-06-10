Кого из военнообязанных ТЦК может задерживать на месте: нардеп дал четкий ответ

Принудительно доставлять в ТЦК и СП или на ВЛК могут только находящиеся в розыске граждан

Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Такое позволено только работникам Национальной полиции.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Подробностями он поделился в интервью РБК- Украина.

По словам нардепа, при этом просто для обновления военно-учетных данных полицейские не задерживают. Однако, если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске (он уже должен быть мобилизован, ему приходили повестки и т.п. – ред.,), то представители Нацполиции могут его задержать и доставить в соответствующие подразделения ТЦК и СП.

"И здесь без разницы – до или после 16 июля", — пояснил Вениславский.

Член комитета ВР разъяснил, что доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВЛК могут только находящиеся в розыске граждан. В розыск этих военнообязанных объявляет Нацполиция из-за того, что они игнорируют повестки или требования явиться в ТЦК и СП.

"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — сказал Вениславский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект о мобилизации №10449. Процесс мобилизации был несколько изменен. Так, согласно новому закону, в Украине уменьшили призывной возраст до 25 лет. Кроме того, военнообязанных обязали обновить личные данные, впрочем, есть и исключения.

Ранее "Телеграф" перечислил десять новых правил мобилизации, которые нужно знать украинцам.