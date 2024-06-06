Що говорить новий закон: чи можуть співробітники ТЦК затримувати чи доставляти людей до військкоматів

Затримання може тривати не більше 3 годин

Співробітники ТЦК, згідно з новим законом про мобілізацію, не можуть без поліції затримувати громадян. А поліцейські не можуть вручати повістки без працівників ТЦК.

Про це пише Судово-юридична газета. Зазначається, що також військкоматчики не можуть самостійно доставляти громадян до ТЦК. Це може робити лише поліція за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. … Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години", — пише видання", — пише видання.

У переліку осіб, які здійснюють доставку до ТЦК, відсутні працівники ТЦК. Водночас, поліція без представників ТЦК не може вручати повістки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уряд обнадіяв 17-річних українців, які перебувають за кордоном.