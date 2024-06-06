Чи будуть через мобілізацію масово виїжджати 17-річні? Якщо будуть, то лише з однієї причини

В Україні стабілізувалась ситуація з виїздом громадян за кордон

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії триває загальна мобілізація, яка викликала певне напруження в суспільстві. Проте нова велика хвиля виїзду з країни можлива лише через різку зміну ситуації на фронті.

Про це та не лише в інтерв’ю "Телеграфу" розповів завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексій Позняк: "Чоловіки не повернуться в Україну, і причина не лише у війні, — інтерв’ю з вченим-демографом".

На його думку, ті, хто був схильний до виїзду за кордон, в основному вже виїхали. Водночас Позняк вважає, що мобілізація може бути аргументом, щоб сім'ї задумалася про виїзд з України молодих хлопці, яким зараз 17 років.

"Зараз має бути якась різка зміна ситуації саме на фронті, щоб виникла нова велика хвиля. Окремі особи, сім'ї виїжджають, хтось повертається, але в цілому ми можемо казати про стабілізацію контингенту вимушених мігрантів", — підкресли демограф.

Нагадаємо, народний депутат України Руслан Горбенко заявив, що цьогоріч до лав українських захисників потрібно ще призвати 110 тисяч осіб. Він послався на дані військових.