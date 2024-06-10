Українська електрика таки йде до Європи. Але є один важливий нюанс

Розбирались з цим питанням разом з профільним аналітиком Dragon Capital Денисом Саквою

Минулого тижня в Telegram з'явилась інформація, що Україна на фоні нестачі електроенергії у власній енергосистемі, начебто постачає її до Румунії. "Укренерго" та Yasno одразу відреагували, заявивши, що ніяких "тихих" продажів немає. "Телеграф" попросив пояснити, що відбувається, аналітика Dragon Capital Дениса Сакву.

– Мова не про експортні контракти, а про технологічні перетоки, які не можна напряму контролювати, — говорить Денис Саква. І пояснює, чому.

Українська енергосистема працює синхронно з європейською, завдяки чому, зокрема, ми можемо отримувати аварійну енергодопомогу і купувати додаткові МВт. І в цій системі постійно здійснюються перетоки — тобто передавання електричної енергії.

– Енергосистема — складна структура, яка працює за своїми правилами, — пояснює аналітик. – Ми не можемо різко зупинити тік електроенергії, не можемо сказати: тут електроенергія від нас не тече, а тільки "заходить" зі Словаччини чи Угорщини. Через те, що ми з'єднані з європейською енергосистемою, існує багато міждержавних перетинів, які, скажімо так, живуть за своїми правилами і працюють залежно від того, який зараз баланс виробництва та споживання в різних країнах. Ці перетоки електроенергії з однієї країни в іншу можуть постійно змінюватися і йти в різних напрямках — і з України теж.

Експерт підкреслює: важливо дивитися не на окремі технологічні перетоки – як то: а скільки електроенергії заходить до Румунії? Потрібно дивитись на баланс електроенергії, яка заходить в Україну із Європи, та навпаки — йде з України до Європи.

– Повідомлення про те, що Україна нишком продає електроенергію до Румунії, спиралось на дані сайту Energy Maps, який бере інформацію з іншого сайту, де надаються погодинні дані по перетоках.

Що зробили автори повідомлення: вони використали цю інформацію, вставивши маркування import-export. Але це не імпорт і експорт у звичному сенсі. Це технологічні перетоки — скільки електроенергії заходить по кожному із напрямків. Вони не показують комерційний рух електроенергії, за яку ми сплачуємо гроші або за яку сплачують гроші нам. Для цього є інші показники – так звані комерційні перетоки. Вони не збігаються з технологічними. Нам треба дивитись саме комерційні рухи. По комерційних перетоках у нас немає експорту з 5 травня, — говорить Денис Саква.

Технологічні перетоки відбуваються в усіх синхронізованих енергосистемах – між країнами ЄС також. Оператори систем передачі електроенергії просто намагаються звести їх баланс до нуля. Тобто електроенергія, яка зайшла від нас, як технологічний перетік до Румунії, може "пройти" іншими країнами і зайти через Молдову в Одеську область. Ми нічого не набули і не втратили, баланс нульовий. Якщо ж дивитись тільки на "витік" в цей час, може виникнути та сама паніка.

– Зради немає. Експорту електроенергії, коли її не вистачає в Україні, немає, — резюмує Денис Саква.

Агреговані дані по імпорту/експорту у графічній формі аналітик радить дивитись тут: https://www.energy-charts.info/index.html?l=en&c=UA

Оберіть у правому верхньому кутку Україну (UA-Ukraine). Далі в меню – Power – Electricity production, і в правій частині — Cross border electricity trading, якщо хочете подивитись комерційний експорт-імпорт, або Cross border physical flows – для фізичних перетоків. Якщо перетоки в напрямку імпорту перевищують перетоки в напрямку експорту, то Україна отримувала електроенергію. Якщо навпаки, то – віддавала. Тож можете перевіряти все самі.