Украинское электричество все-таки идет в Европу. Но есть один важный нюанс

Разбирались с этим вопросом вместе с профильным аналитиком Dragon Capital Денисом Саквой

На прошлой неделе в Telegram появилась информация, что Украина на фоне нехватки электроэнергии в собственной энергосистеме вроде бы поставляет ее в Румынию. "Укрэнерго" и Yasno сразу отреагировали, заявив, что никаких "тихих" продаж нет. "Телеграф" попросил объяснить происходящее аналитика Dragon Capital Дениса Сакву.

– Речь не об экспортных контрактах, а о технологических перетоках, которые нельзя напрямую контролировать, – говорит Денис Саква. И объясняет почему.

Украинская энергосистема работает синхронно с европейской, благодаря чему мы можем получать аварийную энергопомощь и покупать дополнительные МВт. И в этой системе постоянно осуществляются перетоки – то есть, передачи электрической энергии.

– Энергосистема – сложная структура, которая работает по своим правилам, – объясняет аналитик. – Мы не можем резко остановить ток электроэнергии, не можем сказать: здесь электроэнергия от нас не течет, а только "заходит" из Словакии или Венгрии. Из-за того, что мы соединены с европейской энергосистемой, существует много межгосударственных связей, которые, скажем так, живут по своим правилам и работают в зависимости от того, какой сейчас баланс производства и потребления в разных странах. Эти перетоки электроэнергии из одной страны в другую могут постоянно меняться и идти по разным направлениям — и из Украины тоже.

Эксперт подчеркивает: важно смотреть не на отдельные технологические перетоки: а сколько электроэнергии сейчас заходит в Румынию? Нужно смотреть на баланс электроэнергии, которая входит в Украину из Европы и наоборот — выходит из Украины в Европу.

– Сообщение о том, что Украина исподтишка продает электроэнергию в Румынию, опиралось на данные сайта Energy Maps, который берет информацию с другого сайта, где предоставляются почасовые данные по перетокам. Что сделали авторы сообщения: они использовали эту информацию, вставив маркировку import-export. Но это не импорт и экспорт в обычном смысле. Это технологические перетоки – сколько электроэнергии заходит по каждому из направлений. Они не показывают коммерческое движение электроэнергии, за которую мы платим деньги или за которую платят деньги нам. Для этого есть другие показатели – так называемые коммерческие перетоки. Они не совпадают с технологическими. Нам ндо смотреть коммерческие движения. А по этим коммерческим перетокам у нас нет экспорта с 5 мая, – говорит Денис Саква.

Технические перетоки происходят во всех синхронизированных энергосистемах – между странами ЕС тоже. Операторы систем передачи электроэнергии просто пытаются свести их баланс к нулю. То есть, электроэнергия, зашедшая от нас как технологический переток в Румынию, может "пройти" другими странами и зайти через Молдову в Одесскую область. Мы ничего не приобрели и не потеряли, баланс нулевой. Если же смотреть только на "утечку" в это время, может возникнуть та самая паника.

– Измены нет. Экспорта электроэнергии, когда ее так не хватает в Усамой краине, нет, — резюмирует Денис Саква.

Агрегированные данные по импорту/экспорту в графической форме аналитик советует смотреть здесь: https://www.energy-charts.info/index.html?l=en&c=UA

Выберите в правом верхнем углу Украины (UA-Ukraine). Далее в меню – Power – Electricity production, и в правой части – Cross border electricity trading, если хотите посмотреть коммерческий экспорт-импорт, или Cross border physical flows – для физических перетоков. Если перетоки в направлении импорта превышают перетоки в направлении экспорта, Украина получала электроэнергию. Если наоборот, то – отдавала. Все можете проверить сами.