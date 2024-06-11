Не только ТЦК и полиция: кто может проверять военно-учетные документы во время мобилизации

Если с ними что-то не так, мужчина должен явиться в ТЦК

Во время мобилизации право проверять военно-учетные документы у резервистов и военнообязанных имеют представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченные вручать повестки. Также уполномочены делать это полицейские и пограничники.

"В период проведения мобилизации (кроме целевой) уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские, а также представители Госпогранслужбы вправе потребовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность", — напомнили в Харьковском ОТЦК и СП.

Проверку военно-учетного документа (в том числе и в электронной форме) у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут проводить представители Госпогранслужбы в пограничной полосе. Также они уполномочены делать это в приграничных районах и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Проверять военно-учетные документы по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) имеют право уполномоченные представители ТЦК. Кроме них это могут делать и полицейские.

"В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки)", — сказано в сообщении.

Для этого представители ТЦК, полицейские и пограничники могут использовать технические приборы и средства. А также специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, или если выявлены разногласия военно-учетного документа с данными Единого государственного реестра, старший группы оповещения предлагает мужчине проследовать в ТЦК для взятия на военный учет, прохождения медицинского осмотра, уточнения своих персональных данных. Для этого оформляется и вручается повестка.

В случае отказа проследовать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр. Это делается на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как писал "Телеграф", адвокат Руслан Ружицкий рассказал, как полиция находит тех, кто в базе розыска ТЦК. По его словам, целенаправленно их не ищут, ведь у правоохранителей нет на это времени. На практике это происходит в трех случаях.