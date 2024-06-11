Якщо ви працюєте за гранти, то вас не мобілізують: кого забронюють за законом

Спеціальність та посада у цьому випадку не важлива

Кабінет міністрів затвердив постанову №650 від 5 червня 2024 року, за якою оновлюється перелік підприємств, які мають право на бронювання до 50 та 100% співробітників. За цим документом, бронь отримають усі виконавці грантових проєктів міжнародної технічної допомоги та представники донорських установ.

Ці підприємства визначені як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це йдеться у Постанові Кабміну №650.

У документі йдеться, що бронь отримують усі військовозобов’язані з "представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період". Вони отримують відстрочку на час ведення проєкту.

Військовозобов’язані співробітники мають повне бронювання. На це можуть розраховувати 100% працівників. Тобто, їх не можуть мобілізувати, допоки вони виконують грантові проєкти.

Для довідки: Міжнародна технічна допомога ― це фінансові (зокрема гранти), інші ресурси та послуги, які надаються міжнародними донорами Україні на безплатній основі. Вони надаються відповідно до умов міжнародних договорів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як подолати страх перед мобілізацією. Це абсолютно нормальне явище, але з ним можна впоратись.

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