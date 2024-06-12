Без нього не обслуговиватимуть: які адмінпослуги стануть недоступні без військового квитка

"Блокування" не запроваджуватимуть на "критично важливих" послугах

Громадянам України без військово-облікових документів будуть частіше відмовляти в адміністративних послугах. Таку заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська.

Голова Мін’юсту зазначив, що це стосується "сотень, якщо не тисяч" різних послуг, які важливі для комфортного життя". Подробиці посадовець розповів в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

За словами міністра, закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати як умову її надання військово-облікові документи.

"Це нормальний, правильний, природний процес. На моє переконання, він буде з'являтися все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — зазначив Малюська.

Він вважає, що це призведе до того, що українці будуть більш помітні для держави. В той же час він підкреслив, що "блокування" не запроваджуватимуть на "критично важливих" послугах, а також пов'язаних із дітьми та сім'єю військовозобов'язаного.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, хто може перевіряти військово-облікові документи під час мобілізації.