Без него не будут обслуживать: какие админуслуги станут недоступны без военного билета

"Блокировку" не будут вводить на "критически важных" услугах

Гражданам Украины без военно-учетных документов будут чаще отказывать в административных услугах. Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська.

Глава Минюста отметил, что это касается "сотен, если не тысяч" различных услуг, которые важны для комфортной жизни". Подробности чиновник рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть".

По словам министра, закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать как условие его предоставления военно-учетные документы.

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. По моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", — отметил Малюська.

Он считает, что это приведет к тому, что украинцы будут заметнее для государства. В то же время он подчеркнул, что "блокирование" не будет вводиться на "критически важных" услугах, а также связанных с детьми и семьей военнообязанного.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, кто может проверять военно-учетные документы во время мобилизации.