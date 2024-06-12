Укрнафтобуріння рік після держуправління – нардеп Кучеренко навів невтішні наслідки

Вже пройшов рік з моменту, коли держава взяла під своє управління газовидобувну компанію "Укрнафтобуріння". Це вже призвело до серйозних втрат для держбюджету.

Про наслідки року держуправління УНБ розповів представник парламентського енергокомітету Олексій Кучеренко. Він лише вчора особисто побував на черговому (вже шостому) засіданні апеляційного адміністративного суду у справі щодо відновлення ліцензії на видобуток нафти та газу за позовом компанії УНБ до "Держгеонадра". Засідання, до речі, було перенесено, а в цей час, за даними Кучеренка, держава продовжує втрачати мільярди доларів прибутку та сотні мільйонів кубів не видобутого газу.

І поки розгляд продовжується представник енергокомітету проаналізував всю ситуацію навколо УНБ, але для початку нагадав:

Раніше УНБ платила до держбюджету мільярди гривень податків і входила до двадцятки за обсягами надходжень платників податків. Проте вже у травні 2023 р. відбувся арешт корпоративних прав ексвласників.

"По сумнівній кримінальній справі більш ніж 15 річної давнини, їх (корпоративні права, — ред.) було передано в АРМА для подальшого управління в інтересах держави. АРМА поза конкурсною процедурою під вигаданими підставами "запобігання загроз переривання функціонування активів" передає корпоративні права раніше примусово тимчасово вилученій у власність Міноборони Укрнафти. Укрнафта повністю змінює менеджмент і звільняє у тому числі всю юридичну команду і це при тому, що у Укрнафти вистачає з головою своїх проблем.", — нагадує Кучеренко.

Про те, які наслідки потягнуло за собою все вказане вище, продовжує Кучеренко:

"Влітку 2023, одразу після передачі УНБ в управління державній Укрнафті, інший держорган Держгеонадра ні з того ні з цього вирішив звернутися до суду по справі в якій вже багато років тому було поставлено крапку всіма судами, по явно натягнутому приводу, з досить зрозумілими можливими наслідками — позбавити ліцензію на видобування газу УНБ з одночасним зупиненням видобування вкрай необхідного під час війни газу і зупинки мільярдних надходжень до державного бюджету".

В цей час АРМА, Кабінет Міністрів та Укрнафта не діють.

"Жодного звернення до суду, жодного розпорядження Держгеонадрам відкликати позов або клопотати про зупинення судового розгляду як мінімум на час до закінчення війни", — додає він.

Далі Укрнафтою в УНБ було призначено нових юристів, які програли справу і 28 листопада – суд задовольняє позов "Держгеонадра" та скасовує дію спецдозволу для УНБ.

Нові управлінці зупиняють видобуток і як результат — уже понад пів року, колись надпотужне нафтогазове підприємство зупинено.

Держава не одержує ні необхідного газу, ні мільярдів податків.

"Ці пів року "управителі" закидають суди і держоргани зверненнями і позовами з явно слабою юридичною позицією, бо тих юристів які всі попередні роки вели цю справу — було примусово звільнено і один за одним суди відмовляють новому УНБ", — пише Кучеренко.

Крім того, деякі ЗМІ пишуть про мільйонні зарплати керівництва УНБ, яка по суті перетворилася на компанію-фантом і яка не веде жодної діяльності крім продукування збитків. Кучеренко обіцяє розібратися в цьому та зробити все, "щоб тема мільйонних зарплат "супер менеджерів" державних компаній обурила також все населення України!"

За словами Кучеренка, ця ситуація вже призвела до багатомільярдних втрат державного бюджету і до великої шкоди енергобезпеці країни.

"Що найцікавіше — до приходу в УНБ Укрнафти, УНБ безперервно працювала під управлінням діючої на той час управлінської команди, жодних загроз зупинки не було, навіть мільярди податків сплачувалися авансом до держбюджету. І на жаль — саме після приходу Укрнафти через декілька місяців настала подія яка повністю знівелювала основну мету позаконкурсної процедури за якою Уряд визначив управителя для УНБ", — каже він.

Враховуючи глобальні завдання які стоять перед Укрнафтою, Кучеренко вважає, що вкрай актуальним сьогодні було б рішення про негайне скасування цього розпорядження і проведення прозорого конкурсу з залученням компанії, яка б гарантувала відновлення роботи та видобутку газу конче потрібного сьогодні для України.

"Дії Голови Держгеонадра Опімаха взагалі аналізу не піддаються та мають бути оцінені по всій суворості законів воєнного часу.", — резюмує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2024 року Олексій Кучеренко вимагав від Уряду відновити видобуток газу "Укрнафтобурінням".