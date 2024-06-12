Укрнефтебурение год после госуправления – нардеп Кучеренко привел неутешительные последствия

Ранее УНБ платила в госбюджет миллиарды гривен

Уже прошел год с момента, когда государство взяло под свое управление газодобывающую компанию "Укрнефтебурение". Это уже привело к серьезным потерям для госбюджета.

О последствиях года госуправления УНБ рассказал представитель парламентского энергокомитета Алексей Кучеренко. Он только вчера лично побывал на очередном (уже шестом) заседании апелляционного административного суда по делу о возобновлении лицензии на добычу нефти и газа по иску компании УНБ к Госгеонадра. Заседание, кстати, было перенесено, а в это время, по данным Кучеренко, государство продолжает терять миллиарды долларов прибыли и сотни миллионов кубов недобытого газа.

И пока разбирательство продолжается представитель энергокомитета проанализировал всю ситуацию вокруг УНБ, но для начала напомнил:

Ранее УНБ платила в госбюджет миллиарды гривен налогов и входила в двадцатку по объемам поступлений налогоплательщиков. Однако уже в мае 2023 г. произошел арест корпоративных прав экс-владельцев.

"По сомнительному уголовному делу более 15 летней давности, их (корпоративные права — ред.) были переданы в АРМА для дальнейшего управления в интересах государства. АРМА вне конкурсной процедуры под вымышленными основаниями "предотвращения угроз прерывания функционирования активов" передает корпоративные права ранее принудительно временно изъятой в собственность Минобороны Укрнафты. Укрнафта полностью меняет менеджмент и увольняет в том числе всю юридическую команду и это при том, что у Укрнафты хватает с головой своих проблем", — напоминает Кучеренко.

О том, какие последствия повлекло за собой все вышеуказанное, продолжает Кучеренко:

"Летом 2023 года, сразу после передачи УНБ в управление государственной Укрнефти, другой госорган Госгеонадра ни с того ни с сего решил обратиться в суд по делу, в котором уже много лет назад была поставлена точка всеми судами, по явно натянутому поводу, с достаточно понятными возможными последствиями — лишить лицензии на добычу газа УНБ с одновременной остановкой добычи крайне необходимого во время войны газа и остановки миллиардных поступлений в государственный бюджет".

В настоящее время АРМА, Кабинет Министров и "Укрнефть" не действуют.

"Никакого обращения в суд, никакого распоряжения "Госгеонадрам" отозвать иск или ходатайствовать об остановке судебного разбирательства как минимум на время до окончания войны", — добавляет он.

Далее "Укрнефтью" в УНБ были назначены новые юристы, которые проиграли дело и 28 ноября – суд удовлетворяет иск "Госгеонадра" и отменяет действие спецразрешения для УНБ.

Новые управленцы останавливают добычу и как результат — уже более полугода, когда-то сверхмощное нефтегазовое предприятие, остановлено.

Государство не получает ни нужного газа, ни миллиардов налогов.

"Эти полгода "управители" забрасывают суды и госорганы обращениями и исками с явно слабой юридической позицией, потому что те юристы, которые все предыдущие годы вели это дело — были принудительно уволены и один за другим суды отказывают новому УНБ", — пишет Кучеренко.

Кроме того, некоторые СМИ пишут о миллионных зарплатах руководства УНБ, по сути превратившихся в компанию-фантом и не ведущих никакой деятельности кроме продуцирования убытков. Кучеренко обещает разобраться в этом и сделать все, чтобы тема миллионных зарплат "супер менеджеров" государственных компаний возмутила также все население Украины!

По словам Кучеренко, эта ситуация уже привела к многомиллиардным потерям государственного бюджета и большому ущербу энергобезопасности страны.

"Что самое интересное — до прихода в УНБ "Укрнафты", УНБ непрерывно работала под управлением действующей в то время управленческой команды, никаких угроз остановки не было, даже миллиарды налогов уплачивались авансом в госбюджет. И, к сожалению, именно после прихода "Укрнафты" через несколько месяцев наступило событие, полностью нивелировавшее основную цель внеконкурсной процедуры, по которой Правительство определило управляющего для УНБ», — говорит он.

Учитывая стоящие перед "Укрнефтью" глобальные задачи, Кучеренко считает, что крайне актуальным сегодня было бы решение о немедленной отмене этого распоряжения и проведении прозрачного конкурса с привлечением компании, которая бы гарантировала возобновление работы и добычи газа крайне нужного сегодня для Украины.

"Действия председателя Госгеонадра Опимаха вообще анализу не поддаются и должны быть оценены по всей строгости законов военного времени", — резюмирует он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2024 года Алексей Кучеренко потребовал от правительства возобновить добычу газа "Укрнефтебурением".