Мобилизированным помогут трудоустроиться по специальности в ВСУ после обучения на операторов дронов

Все подразделения ВСУ заинтересованы в операторах дронов

В случае получения повестки во время обучения на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках проекта "ТехноРекрутинг" кандидатам помогут устроиться на службу по контракту в нужную воинскую часть.

Об этом "Телеграфу" сообщил представитель Минобороны Алексей Бежевец. О том, как именно будет проходить обучение в новом центре, обещающих кандидатам и сколько уже людей заинтересовались подобным форматом, читайте в статье:Как стать оператором беспилотника для ВСУ, куда идти и кто научит: пошаговая инструкция

"Даже если ты получил повестку, ты можешь обратиться в рекрутинговый центр, тебе помогут подобрать часть. Дальше уже пойдешь в территориальный центр комплектования с документами о мобилизации, но с рекомендательным письмом и оформляешься на контракт в ту военную часть, которая тебя ждет ", — объяснил Бежевец.

По его словам, чем быстрее человек пройдет онлайн-обучение, сдаст экзамены, возьмет обязательство служить после курса и получит рекомендацию от воинской части — тем лучше.

Компания Victory Drones, реализующая программу обучения, имеет контракты с конкретными подразделениями, где задействованы морпехи, Силы спецопераций, Генштаб – все заинтересованы в ускоренной подготовке большого количества операторов БПЛА.

В Минобороны советуют кандидатам заранее получить приглашение от воинской части, чтобы облегчить прохождение практики после обучения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более шести тысяч добровольцев записались в ВСУ через рекрутинг.