Незаконно утримували співробітників "швидкої"? В Одесі біля ТЦК протест медиків переріс у бійку (відео)

Повідомляється, що також конфлікт між співробітниками "швидкої" та ТЦК переріс у бійку

У мережі поширюється інформація про те, що в Одесі працівників швидкої допомоги нібито незаконно утримували у ТЦК Київського району. Бригада прибула туди на виклик, а їх нібито замкнули зсередини військкоми, щоб негайно мобілізувати.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, а також ЗМІ. За даними кореспондента "Думської", через кілька годин фельдшерів таки випустили завдяки зусиллям їхніх колег.

Стверджується, що співробітники швидкої допомоги приїхали до будівлі ТЦК кількома бригадами та влаштували акцію протесу, увімкнувши сирени. У цей час, як повідомляється, сталося кілька сутичок між медиками та військовими, які рознімала поліція.

За попередніми даними, як пишуть місцеві телеграм-канали, у вівторок, 11 червня, об 11:00 ранку водій "швидкої" свого вихідного дня прийшов оновити дані. Однак у військкоматі нібито було ухвалено рішення його нікуди не відпускати. Наголошується, що на тлі стресу у водія підскочив тиск і йому стало погано. Йому викликали карету "швидкої", проте станом на 15:00 їх теж нібито не хотіли випускати, щоби госпіталізувати постраждалого водія.

"Телеграф" звернувся за офіційним коментарем до Одеського ТЦК. Там зазначили, що на цей час розбираються у ситуації.

За словами одного з фельдшерів, який поспілкувався з журналістами, інцидент у ТЦК є своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронювання від мобілізації.

За даними ЗМІ, працівники екстреної допомоги Одеси досі не отримали ясності у цьому питанні, тоді як представники служби "101" у Миколаєві, Вінниці та Івано-Франківську вже давно отримали "броню". Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито повертали назад.

Раніше "Телеграф" писав, що медіапростором поширюється інформація про нібито протиправний зміст у Гусятинському ТЦК непридатного до служби Валерія Талабана.