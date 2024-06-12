Драка медиков и ТЦК в Одессе: чем завершился громкий конфликт и что будет дальше

Все бригады "скорой" работают в штатном режиме

В Центре экстренной медицинской помощи Одесской области в среду, 12 июня, заявили о том, что конфликт между их сотрудниками и ТЦК, который во вторник перерос в драку, исчерпан. Отмечено, что окончательный вердикт инцидента предоставят правоохранительные органы.

Сообщение об этом появилось на официальной странице заведения Facebook. В настоящее время все бригады скорой помощи работают в штатном режиме.

"О бронировании медиков — в настоящее время в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и представляются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен. Все бригады скорой помощи работают в штатном режиме", — говорится в сообщении. .

Напомним, во вторник, 11 июня, в сети распространилась информация о том, что в Одессе работники скорой помощи якобы незаконно содержались в ТЦК Киевского района. Сообщалось, что бригада прибыла туда на экстренный вызов, а по прибытию их якобы заперли изнутри военные, чтобы немедленно мобилизовать.

Коллеги закрытых в ТЦК врачей приехали к зданию центра несколькими бригадами и устроили акцию протеста, включив сирены. Акция переросла в потасовку, которую уже разнимали правоохранители.

Вместе с тем, исполнительный директор Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала "Новости. Live" заявил о том, что медики оказывали поддержку.

"Это была акция поддержки, а не акция протеста. Напомню, что она была даже силовой, потому что там потасовка между представителями, с одной стороны ТЦК, с другой стороны этой скорой помощи", — отметил Павличенко.

И добавил, что администрация Центра предоставления экстренной медицинской помощи может рассмотреть вопрос того, была ли законная такая акция поддержку со стороны сотрудников "скорой".

"В случае когда были нарушения со стороны медиков… Они, возможно, сорвали какие-то выезды, потому что это были экипажи, которые кого-то могли не поехать спасать, это же "скорая помощь"… Однако это необходимо рассматривать в контексте событий", — подчеркнул правозащитник.

По мнению Павличенко, инцидент необходимо рассмотреть с нескольких сторон и ответить на ряд вопросов: почему возникла такая ситуация, как действовала Национальная полиция и кто действовал более или менее правильно.

Кроме того, Павличенко отметил, что если бы правоохранители быстрее среагировали на инцидент, то до потасовки бы не дошло.

"Напомню, было три вызова. Если бы все происходило в правовом поле, то полицейские должны были урегулировать эту ситуацию гораздо быстрее и не было бы этих последующих действий", — подчеркнул правозащитник.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Житомирской области, после доставки в ТЦК, загадочно умер мужчина. У военных и родственников разные версии.