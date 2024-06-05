Після доставки до ТЦК: на Житомирщині загадково помер чоловік, у військових та родичів різні версії

Чоловік жив сам та хворів на епілепсію

У місті Баранівка Житомирської області 32-річний чоловік помер після візиту у ТЦК. Родичі заявляють, що там його побили, а у Житомирському обласному ТЦК та СП запевняють, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, що й стало причиною смерті.

Журналісти "Суспільного" поспілкувалися з родиною померлого Сергія Ковальчука. За словами батька, його сина вбили. Проте син жив окремо від батьків та як йому вручали повістку, вони не бачили.

"Син вбитий і все … За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли … Знаємо, що о п'ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (в ТЦК — ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добиватися справедливості, громада просить", — розповів чоловік.

За словами сусідів, Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Чоловік не був військовозобов'язаним, бо хворів на епілепсію. Однак вони сумніваються, що саме вона стала причиною його смерті, бо тіло померлого має сліди травмування.

"Хорошою людиною був, нікому із сусідів нічого поганого не зробив. Дуже шкода. Кажуть, що його вбили в ТЦК. Так-то ми не знаємо точно, але кажуть, що такі випадки вже були раніше. Ті, кажуть, повиживали, а цього вбили. Вся голова побита", — розповіла одна з сусідок.

За словами завідувача відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолія Бортника, у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня. Він перебував у комі.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка … При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", — розповів лікар.

Житомирський обласний ТЦК та СП ввечері 4 червня написав на своїй Facebook-сторінці, що "жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося". Там наполягають, що причиною смерті став епілептичний напад.

"Повідомляємо: 28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Вранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося" — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у Хмельницькому чоловік помер після спілкування з ТЦК. Його мати звинуватила у смерті сина співробітників військомату.